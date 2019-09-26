До 2024 года в Башкирии появятся 200 официальных пляжей и 20 пожарных депо

В Башкирии до 2024 года появятся 200 официальных пляжей и 20 пожарных депо.

До этого же срока планируется внедрить систему оповещений об ухудшении погодных условий по СМС во всех районах республики. Как пояснил председатель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, сейчас в республике такое оповещение работает в 18 муниципальных образованиях.

Также в Башкортостане поэтапно будут строиться пожарные депо: от двух до пяти в год. Открытие новых структур поможет создать новые рабочие места в 12 населенных пунктах.

В планах успеть обеспечить до 2024 года 200 тыс. семей пожарными извещателями. Бесплатно их будут устанавливать в домах одиноко проживающих пожилых людей. Перед МЧС поставлена следующая задача: чтобы до поставленного срока в каждом втором доме или квартире была пожарная сигнализация.

Кроме того, в настоящее время в Башкирии зарегистрировано 79 пляжей, что на 11 больше по сравнению с прошлым годом. В 2020 году планируется открыть еще 63 пляжа, то есть каждый муниципалитет будет иметь пляж. В 2021 году — появится еще 58 пляжей в местах массового купания людей, передает «Башинформ».

Ранее МЧС Башкирии рассказало, по каким причинам и в каких местах чаще всего возникают пожары.

