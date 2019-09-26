В Камских Полянах завершается строительство экопарка с прудом и мини-скалодромом

В Камских полянах достраивается вторая очередь экопарка, на территории которого располагается пруд, ельник и мини-скалодром.

В прошлом году на строительство общественного пространства было выделено 10 млн рублей из республиканского бюджета. В экопарке появился искусственный водоем, здание кафе, детская площадка и беседка рядом с прудом. Кроме того, на территории парка выложили тротуар из брусчатки разных цветов и дорожки из террасной доски, установили современное освещение и видеонаблюдение.

В этом году на вторую очередь экопарка было выделено еще 10 млн рублей. В настоящее время выполняются работы по укреплению пруда, установки пешеходного моста через водоем.

Кроме того, в работы по благоустройству парка вошло возведение спортивной зоны всех возрастов. Для детей здесь установлен комплекс с горками и мини-скалодромом, сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске с 1 октября начнет курсировать новый автобусный маршрут.