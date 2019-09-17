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В Нижнекамске запустят новый автобусный маршрут

18:45, 17.09.2019
В Нижнекамске запустят новый автобусный маршрут
Фото: пресс-служба главы НМР

В Нижнекамске с 1 октября начнет курсировать новый маршрут №47.

Рейс будет выполняться с 5.30 до 22.55. За полтора часа езды автобус пройдет 36 остановок.

47-й маршрут начинается от НКЦ, далее следует по Вокзальной, Корабельной, Гайнуллина, Мира — поворот у больницы, по Сююмбике, Баки Урманче, Химиков и Корабельной снова на НКЦ.


Перевозчиком стало НПАТП-1, ранее не занимавшееся городскими перевозками.

Интервал утром и вечером в часы пик будет составлять 15 минут, в дневное время — 20 минут, передает пресс-служба главы НМР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнекамск привезут пять инновационных трамваев. В их салонах находится несколько камер видеонаблюдения, зарядка для телефона, комфортабельные сиденья.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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