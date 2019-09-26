В «Татнефти» сменили начальника экономического управления
Начальником экономического управления ПАО «Татнефть» назначена Резеда Гайфуллина. Об этом стало известно из материалов корпоративного издания компании «Нефтяные вести».
Ранее Гайфуллина занимала в «Татнефти» должность начальника службы по оценке корпоративной эффективности и развитию системы ключевых показателей эффективности. Свою деятельность в компании она начала в начала в 1990 году в должности техника.
До настоящего времени управление возглавлял Руслан Салахов, который продолжил работу в другом управлении «Татнефти».
Напомним, ранее стало известно, что в руководстве «Татнефти» появится куратор темы изменения климата.
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