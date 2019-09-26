Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России

К 2025 году среднегодовые темпы роста рынка электромобилей могут достичь 30%. Если это произойдет, то число подобных машин в России вырастет до 14,9 тысячи.

Предпосылками для увеличения продаж могут стать развитие инфраструктуры, снижение стоимости аккумуляторных батарей и их адаптация под российский климат, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers.

По итогам первого полугодия 2019 года продажи новых электромобилей выросли в 2,8 раза, до 147 единиц. Что касается электромобилей с пробегом, то их продажи за указанный выше период увеличились на 56%, до 1395 машин.

Ранее сообщалось, что в 2020 года в России владельцы электромобилей могут начать ездить по выделенной полосе.