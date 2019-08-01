На российском рынке выросли продажи электромобилей с пробегом

Продажи электромобилей с пробегом выросли на российском рынке. В первой половине 2019 года было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передают «Известия», лидером рейтинга продаж стал Nissan Leaf, который за шесть месяцев этого года приобрели 1314 россиян.

Второе место занимает Mitsubishi I-MiEV. С января по июнь владельцами таких машин стали 34 человека. На третьем месте располагается Lada Ellada. За отчетный период было продано 14 электромобилей. В число самых продаваемых подержанных электромобилей на российском рынке также вошли: BMW i3 (13 ед.), Tesla Model S (11 ед.), Tesla Model X (6 ед.), Jaguar I-Pace (2 ед.) и Renault Twizy (1 ед.).

«Реальное время» ранее сообщало о том, что в России увеличивается число автомобилей на газовом топливе, тогда как в Европе и Китае делают ставку на электромобили — к 2035 году в мире будет 190 млн электрокаров.