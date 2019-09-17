Электромобилям могут разрешить ездить по выделенной полосе

С 2020 года владельцы электромобилей могут начать ездить в России по выделенной полосе.

На данный момент соответствующая законодательная инициатива обсуждается в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Автонета», в среднем владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания тратит около 45-60 минут на дорогу из дома на работу. Водители электромашин смогут преодолевать это расстояние на 25-30% быстрее за счет выезда на полосу для общественного транспорта.

Также авторы инициативы считают, для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать еще некоторые преференции для потенциальных покупателей, например возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и т. д.



Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов готовит законопроект о налоговых льготах для производителей электромобилей.