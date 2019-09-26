В перерывах матча «Нефтехимик» — «Куньлунь» выступит певица La Kos

Сегодня в Нижнекамске «Нефтехимик» сыграет в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлуня» из Китая.

Клуб приготовил болельщикам развлекательную программу. В перерывах матча на «Нефтехим Арене» будет выступать известная певица La Kos.

Билеты на сегодняшнюю игру можно купить от 180 рублей и выше. Начало встречи в 19.00.

Напомним, ранее «Нефтехимик» на выезде расправился с «Трактором» (2:1).