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В перерывах матча «Нефтехимик» — «Куньлунь» выступит певица La Kos

12:13, 26.09.2019
В перерывах матча «Нефтехимик» — «Куньлунь» выступит певица La Kos
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Сегодня в Нижнекамске «Нефтехимик» сыграет в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлуня» из Китая.

Клуб приготовил болельщикам развлекательную программу. В перерывах матча на «Нефтехим Арене» будет выступать известная певица La Kos.

Билеты на сегодняшнюю игру можно купить от 180 рублей и выше. Начало встречи в 19.00.

Напомним, ранее «Нефтехимик» на выезде расправился с «Трактором» (2:1).

СпортХоккей Татарстан
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