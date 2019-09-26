Дмитрий Кириченко: «У меня нет никаких обид на «Уфу», команде нужен был результат»

Бывший тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко заявил, что не имеет претензий к руководству уфимского клуба, уволившего его весной нынешнего года.

«Нет никаких обид. В тот момент команде нужен был результат, а его не было. С генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым хорошо расстались, без претензий друг к другу.

Да, многие специалисты говорили, что «Уфе» не везло, команда не набирала «свои» очки. Но, как известно, все измеряется результатом и местом в турнирной таблице. А говорить, что «повезло — не повезло», по моему мнению, не совсем серьезно в профессиональном футболе», — сказал Кириченко.

Напомним, Дмитрий Кириченко работал тренером «Уфы» с лета 2018 года. Весной он был уволен с поста главного тренера команды.