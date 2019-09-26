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Мэрия Казани создала платную парковку на Университетской

10:39, 26.09.2019
Мэрия Казани создала платную парковку на Университетской
Фото: :realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Исполком Казани внес новые парковочные места на улице Университетской в перечень платных парковок. Тариф на них установлен на уровне 50 рублей в час.

Согласно постановлению городских властей, речь идет о 20 новых местах.

Тариф в 50 рублей за час парковки утвержден и на уже существующих точках на улице Маяковского и в Щербаковском переулке.Там количество мест составит 77 и 16 соответственно.

Напомним, что о планах открыть платный паркинг на Университетской сообщалось на прошлой неделе. Однако тогда речь шла о 12 машино-местах.

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