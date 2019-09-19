В центре Казани появится новая парковка

В Казани на улице Университетская появится новая парковка. Места для стоянки автомобилей появятся на улице Университетской. Она расположена между улицами Островского и Право-Булачной, следует из распоряжения, опубликованного в сборнике документов мэрии.



Согласно схеме, на участке появятся 12 обычных парковочных мест и еще шесть мест для парковки инвалидов. Новые парковки обустроят для «улучшения дорожно-транспортной обстановки и сокращения количества нарушений правил парковки личного транспорта».

Напомним, тариф на новых муниципальных парковках, которые откроют в Казани в ноябре, составит 50 рублей в час. Всего, напомним, появится 900 новых платных машино-мест.