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Прокуратура Новосибирска запретила школьное правило «звонок для учителя»

10:28, 26.09.2019 1
Прокуратура Новосибирска запретила школьное правило «звонок для учителя»
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Новосибирской области опротестовала правило о «звонке для учителя», которое было установлено в некоторых школах Маслянинского района.

Установлено, что в некоторых школах учащиеся не могли покинуть класс, пока преподаватель не скажет, что урок закончен. В прокуратуре отметили, что это противоречит законодательству и нарушает права школьников на отдых между уроками.

«Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уфимским школьникам приходится ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуаров.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 сен
    Что вы делаете??? Всю жизнь звонок с урока - это не повод выйти без учителя. Дисциплина должна быть. Сейчас поколение своевольное - позволяют не только среди урока выходить, но хамить учителю. А тут еще и такое содействие. Напротив нужно больше прав учителю, но соответственно и требования к учителю должны быть выше - как сейчас требования к ученику. Будет только хуже... Можете комментить "права ребенка", "права ученика" - но сначала обдумайте и представьте как вам ваше чадо в свои 10-15 лет будет сочинять про не грамотного учителя, который вовремя не отпускает с урока и поэтому чадо не хочет ходить на них вовсе ... Учитель в классе главный - и это если углубившись закреплено законодательно... и какие бы мы не подписывали бумажки в школе - о том о сём - ответственность за ученика несет школа-учитель-директор.
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