Прокуратура Новосибирска запретила школьное правило «звонок для учителя»

Прокуратура Новосибирской области опротестовала правило о «звонке для учителя», которое было установлено в некоторых школах Маслянинского района.

Установлено, что в некоторых школах учащиеся не могли покинуть класс, пока преподаватель не скажет, что урок закончен. В прокуратуре отметили, что это противоречит законодательству и нарушает права школьников на отдых между уроками.

«Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уфимским школьникам приходится ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуаров.