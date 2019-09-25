Школьникам в Уфе приходится ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуаров

В Уфе школьникам приходится ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуаров.

Активисты Общероссийского народного фронта республики попросили городские власти включить в программы по благоустройству создание тротуаров на улицах Большой Московской и Менделеева. Через эти междворовые территории пролегает дорога в школу №19 и Аксаковскую гимназию №11. Но из-за отсутствия тротуаров ученикам приходится идти в учебные заведения по проезжей части.

Кроме того, район активно застраивается и увеличивается автомобильный трафик. Утром и вечером на этом участке создается опасность для всех участников дорожного движения. Зимой эта ситуация усугубляется из-за сужения проезжей части.

«Надеемся, что городская администрация примет меры по созданию пешеходных зон. Также мы обратились в ГИБДД с просьбой взять на контроль маршрут следования школьников в вышеназванные учебные заведения», — сообщил член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Альберт Хакимов.

Он отметил, что на этом участке дороги тяжело и опасно передвигаться не только школьникам, но и матерям с колясками и пенсионерам, передает пресс-служба организации.

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