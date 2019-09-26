В соцсетях затравили фанатку, обещавшую переспать с незнакомцем в случае поражения «Зенита»

Болельщица из Красноярска Наталья Трафимова стала жертвой футбольных фанатов, затравивших ее после матча «Енисей» — «Зенит» в социальной сети «ВКонтакте».

Поводом для травли стало предматчевое заявление девушки, которая в ходе спора с незнакомцем обещала переспать с ним, если красноярская команда одолеет чемпиона страны в Кубке России.

Матч завершился победой «Зенита» (2:1), после чего пресс-служба «Енисея» опубликовала специальный твит, посвященный обещанию девушки.

«Парень, мы старались…» — написали в твиттере «Енисея», выложив скриншот с обещанием Трафимовой.

Твит набрал множество лайков и репостов, а сама болельщица призналась, что после этого ей поступило много некрасивых сообщений. Свой поступок Трафимова назвала стебом над «Енисеем» из-за плохого выступления команды в нынешнем сезоне.

Отметим, что после 14 туров «Енисей» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, набрав 8 очков.