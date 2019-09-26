Российские инженеры предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

В России предложен новый способ борьбы со снегом на дорогах. Для этого предлагается использовать «теплые» дороги.

Инженеры решили использовать электропроводящий бетон (ЭПБ) для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.

Отмечается, что во время сильных снегопадов в России недостаточно быстро вывозится снег с проезжей части. Это замедляет движение и увеличивает пробки на дорогах.

Специалисты предложили укладывать электропроводящий бетон, потому что на такой поверхности лед и снег будут таять быстрее. Вода, в свою очередь, будет стекать в ливневую канализацию.

Эксперты отметили, что систему можно укладывать вдоль краев проезжей части, а на сложных участках дороги, таких как съезды, мосты, путепроводы, ЭПБ необходимо на всей ширине проезжей части.

В исследовании указывается, что ЭПБ будет безопасным для пешеходов и водителей, поскольку сверху его предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление, передает RT.

«Если будет применяться обыкновенное электричество, то это, безусловно, достаточно дорого, однако его можно использовать локально, временно, когда ситуация, например, критическая. Но если будут применяться новейшие технологии, например альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным», — сообщила директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская изданию.

Ранее сообщалось, что федеральные трассы Татарстана обработают противогололедными реагентами.