Федеральные трассы Татарстана обработают противогололедными реагентами

Для обеспечения безопасного проезда по федеральным автотрассам проезжая часть автодорог Татарстана будет обработана противогололедным материалом. Помимо этого, будет задействована дорожная техника для очистки дорог, подведомственных ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«Согласно прогнозу погоды 26 сентября в ряде районов Татарстана будет наблюдаться ухудшение погодных условий, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В случае нештатной ситуации на федеральной дороге необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ведомства.

Об образовании гололеда 26—28 сентября также предупредило МЧС Татарстана.