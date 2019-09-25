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Федеральные трассы Татарстана обработают противогололедными реагентами

22:57, 25.09.2019
Федеральные трассы Татарстана обработают противогололедными реагентами
Фото: vv-fad.ru

Для обеспечения безопасного проезда по федеральным автотрассам проезжая часть автодорог Татарстана будет обработана противогололедным материалом. Помимо этого, будет задействована дорожная техника для очистки дорог, подведомственных ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«Согласно прогнозу погоды 26 сентября в ряде районов Татарстана будет наблюдаться ухудшение погодных условий, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В случае нештатной ситуации на федеральной дороге необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ведомства.

Об образовании гололеда 26—28 сентября также предупредило МЧС Татарстана.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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