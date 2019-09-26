Скончался адвокат, представлявший интересы футболиста Кокорина

Фото: Александр Мысякин, Sport24

Вчера, 25 сентября, скончался адвокат Андрей Ромашов, который защищал интересы футболиста Александра Кокорина в суде. О его смерти сообщила коллега по цеху Татьяна Прилипко.

«Вчера ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник. Умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора. Добрейший и сострадательный по жизни. Мой давний друг.

Мы были знакомы и дружны 37 лет. Ушел внезапно. Ничто не предвещало беды, и никого не было рядом. Уехал на дачу и утром был найден. Не представляете, друзья, какая это беда-бедища. Сколько людей, кроме его близких, осиротели. Поверить в его уход невозможно. Светлая память, Андрей», — написала Прилипко на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

17 сентября футболисты были освобождены по УДО.

