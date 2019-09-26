Федерация бокса Татарстана выяснит обстоятельства конфликта спортсменов в Екатеринбурге

Накануне появилась информация о конфликте российских боксеров в отеле во время чемпионата мира в Екатеринбурге. Федерация бокса Татарстана проверит информацию о возможном участии в драке ее члена — Владислава Носовца.

В федерации подчеркнули, что не приемлют выяснения отношений между спортсменами и функционерами организации, передает «Казанский репортер».

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео конфликта. Из сообщения проекта следует, что в отеле Hayat в Екатеринбурге боксеры устроили вечеринку, которая ночью переросла в конфликт.

«Самыми активными участниками боксерской вечеринки с росгвардейцами были Владислав Носовец — из Федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев — тренер сборной из Дагестана», — пишет Baza.

Сотрудникам отеля пришлось вызвать Росгвардию. Именно момент разговора с правоохранителями и попал на видео.

В Федерации бокса России позже подтвердили, что конфликт был. Однако утверждают, что в драку он не перерастал. Спортсменов успокоили и отправили по своим номерам.