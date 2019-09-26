Евразийские игры по национальным видам спорта могут провести в 2022 году в Башкортостане
Радий Хабиров обсудил перспективы проведения в Уфе первых Евразийских игр с генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым.
— Мы планируем проведение в Башкортостане различных международных форумов. Если мы примем совместное решение, то в 2022 году можно будет провести в Башкортостане, в сердце Евразии, Евразийские игры. Национальный состав республики подчеркивает наш евразийский характер. Поэтому для нас Евразийские игры — это заявка быть этнокультурным, спортивным центром евразийского сотрудничества. Для нас очень важно проведение этих игр, и мы готовы с вами взаимодействовать, — сказал глава РБ Радий Хабиров.
Андрей Бельянинов, возглавляющий также Евразийский банк развития, предложил Хабирову рассмотреть еще и вопросы финансирования спортивных и инфраструктурных объектов в Башкортостане.
Ранее стало известно, что летом 2020 года в Башкирии пройдет VI Всемирная фольклориада, в которой планируется участие более 3 тыс. человек из 100 стран. Предполагается, что фестиваль посетят 2,5 млн туристов.
Справка
Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» учрежден в 2017 году. Организация сосредоточена на евразийской общественной интеграции народов во имя мира и согласия через публичную дипломатию, расширение и углубление контактов между народами в дополнение к развитию политического взаимодействия, культурно-этнических, транспортно-логистических, торговых и финансовых связей стран Евразии.
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