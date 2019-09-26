Евразийские игры по национальным видам спорта могут провести в 2022 году в Башкортостане

Радий Хабиров обсудил перспективы проведения в Уфе первых Евразийских игр с генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым.

— Мы планируем проведение в Башкортостане различных международных форумов. Если мы примем совместное решение, то в 2022 году можно будет провести в Башкортостане, в сердце Евразии, Евразийские игры. Национальный состав республики подчеркивает наш евразийский характер. Поэтому для нас Евразийские игры — это заявка быть этнокультурным, спортивным центром евразийского сотрудничества. Для нас очень важно проведение этих игр, и мы готовы с вами взаимодействовать, — сказал глава РБ Радий Хабиров.

Андрей Бельянинов, возглавляющий также Евразийский банк развития, предложил Хабирову рассмотреть еще и вопросы финансирования спортивных и инфраструктурных объектов в Башкортостане.

Ранее стало известно, что летом 2020 года в Башкирии пройдет VI Всемирная фольклориада, в которой планируется участие более 3 тыс. человек из 100 стран. Предполагается, что фестиваль посетят 2,5 млн туристов.