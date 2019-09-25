Международный фестиваль фольклора в Башкирии посетят около 2,5 миллиона туристов

В VI Всемирной фольклориаде планируется участие более трех тысяч человек из 100 стран. Фестиваль пройдет в Башкирии следующим летом с 18 июля по 1 августа. На нем страны-участницы представят свою традиционную музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство.

В настоящее время участие в Фольклориаде подтвердили 85 государств. Ожидается, что в дни проведения фестиваля Башкортостан посетят около 2,5 млн туристов, сообщил на заседании федерального оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия глава РБ Радий Хабиров.



— Программа Фольклориады не ограничится столицей республики, а будет рассредоточена по всем районам и городам. На сегодняшний день определены площадки выступлений, места проживания и питания участников фестиваля, — сказал он.

Ранее стало известно, что в Уфе откроют Дворец музыки.