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Международный фестиваль фольклора в Башкирии посетят около 2,5 миллиона туристов

06:57, 25.09.2019
Международный фестиваль фольклора в Башкирии посетят около 2,5 миллиона туристов
Фото: glavarb.ru

В VI Всемирной фольклориаде планируется участие более трех тысяч человек из 100 стран. Фестиваль пройдет в Башкирии следующим летом с 18 июля по 1 августа. На нем страны-участницы представят свою традиционную музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство.

В настоящее время участие в Фольклориаде подтвердили 85 государств. Ожидается, что в дни проведения фестиваля Башкортостан посетят около 2,5 млн туристов, сообщил на заседании федерального оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия глава РБ Радий Хабиров.

— Программа Фольклориады не ограничится столицей республики, а будет рассредоточена по всем районам и городам. На сегодняшний день определены площадки выступлений, места проживания и питания участников фестиваля, — сказал он.

Ранее стало известно, что в Уфе откроют Дворец музыки.

    Справка

    Всемирная фольклориада является частью официальных мероприятий Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) и проходит каждые четыре года. Традиционно в ней принимают участие около 3 тысяч артистов из 60-80 стран.

    Первая Фольклориада была проведена в 1996 году в Нидерландах, в последующие годы она проходила в Японии, Венгрии, Южной Корее и Мексике.

    Решение о том, что Уфа станет столицей Всемирной фольклориады 2020 года, было принято в 2015 году на 45-м Всемирном конгрессе и Генеральной Ассамблее CIOFF в Перу.

      ОбществоКультура Башкортостан
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