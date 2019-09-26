В Башкирии не хватает 1,7 тысячи врачей

Общая потребность в медицинских специалистах в Башкирии за первое полугодие составила 1749 врачей. Показатель обеспеченности врачами в республике за этот период составил 34,9 на 10 тыс. человек, средними медицинскими работниками — 91,6 на 10 тыс. человек. При этом специалистам зачастую приходится совмещать несколько должностей. Коэффициент совместительства составляет у врачей 1,5, у среднего медперсонала — 1,3.

Не хватает терапевтов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, неврологов, психиатров, врачей скорой медицинской помощи и хирургов.

Такие данные были озвучены и. о. министра здравоохранения РБ Максимом Забелиным на совещании, посвященном кадровому обеспечению отрасли.

Чиновник также рассказал о мерах социальной поддержки медработников. 150 врачей, не попавших в предыдущие годы в программу «Земский доктор», получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. До конца года такая же сумма предусмотрена для 125 врачей дефицитных специальностей, передает пресс-служба правительства РБ.

В рамках федерального проекта «Земский доктор» 99 врачей получат по 1 млн рублей, а 10 фельдшеров — по 500 тысяч рублей. Республиканская программа «Земский фельдшер» предполагает выплаты по 500 тысяч рублей 72 специалистам.

За 8 месяцев 2019 года показатель общей смертности в Башкортостане снизился на 7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике умерло на 2,4 тыс. человека меньше.

— Это результат наших действий по борьбе с болезнями, ДТП, отравлениями, суррогатами, суицидами, — прокомментировал глава РБ Радий Хабиров.

Ранее башкирский минздрав прокомментировал слухи о массовом увольнении педиатров.