Башкирский Минздрав прокомментировал слухи о массовом увольнении педиатров

И. о. министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин прокомментировал сообщения уфимских СМИ о массовом увольнении педиатров в детской поликлинике №4.

Он сказал, что министерство в курсе происходящего: с 18 сентября написали заявление на увольнение три педиатра.

«Конечно, это было принято во внимание моментально. При той работе, которая сейчас проводится по привлечению кадров — внимание к этому вопросу очевидно. Никакого криминала в этой ситуации нет. Один из врачей поступил в ординатуру, у двоих — семейные обстоятельства. У нас в Минздраве прошла встреча — ни у кого никакой обиды нет», — цитирует Забелина ИА «Башинформ».

«Согласен, что где-то ситуация с кадрами лучше, где-то хуже. Но то, что каждый врач на нашем, на моем контроле, — это точно. Поэтому появление таких новостей без получения официальной позиции министерства вызывает сожаление. Увы, такие новости не только вводят в заблуждение, но и формируют необоснованно негативное отношение к лечебному учреждению и к врачам», — сказал он.

Руководитель ведомства добавил, что для бесперебойной работы поликлиники уже приняты временные меры: два педиатра переводятся в поликлинику из других отделений и на работу оформляются два врача-ординатора.

Напомним, в начале месяца глава Минздрава Башкирии лично оказал помощь участнику Уфимского международного марафона.