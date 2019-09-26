Минэкономразвития РФ: начать свой бизнес планирует каждый третий россиянин

Стать предпринимателем хочет каждый третий россиянин. Эта идея особенно популярна у респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Такие данные получены по результатам опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, «Отношение россиян к предпринимательству» для Минэкономразвития РФ.

Около 8% россиян собираются заняться предпринимательством в течение трех лет, 14% — в ближайшие пять. В течение 10 лет о такой возможности задумываются 23% граждан, сообщается на сайте министерства.

Наибольший энтузиазм по отношению к предпринимательству выразили молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет — больше половины респондентов (57%). Идея открыть свое дело пользуется популярностью также среди школьников (49%), выпускников детских домов (42%) и женщин в декрете (40%).

Основной мотив заняться предпринимательской деятельностью — личный доход, способный обеспечить достойную жизнь, а для женщин — независимость, так как работа на себя, по их мнению, позволяет уделять больше времени семье.

Ранее глава ведомства Максим Орешкин заявил, что доходы населения начнут расти во второй половине 2019 года.