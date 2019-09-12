Минэкономразвития пообещало россиянам рост доходов во второй половине года

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что доходы населения начнут расти во второй половине 2019 года.



«Мы ожидаем от второго полугодия положительных значений, которые позволят среднегодовую цифру исправить», — заявил он в интервью РБК.

МЭР ожидает, что в следующем году рост реальных доходов россиян составит 1,5%.



«Вообще нужно сказать, что устойчивая модель экономического роста невозможна без устойчивого роста доходов населения. А чтобы росли доходы населения, должен расти спрос на труд, а рост спроса на труд связан с инвестиционной активностью — все очень просто», — отметил Орешкин.

Ранее Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1 до 0,1%.