Новости экономики

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минэкономразвития пообещало россиянам рост доходов во второй половине года

21:29, 12.09.2019 2
Минэкономразвития пообещало россиянам рост доходов во второй половине года
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что доходы населения начнут расти во второй половине 2019 года.

«Мы ожидаем от второго полугодия положительных значений, которые позволят среднегодовую цифру исправить», — заявил он в интервью РБК.

МЭР ожидает, что в следующем году рост реальных доходов россиян составит 1,5%.

«Вообще нужно сказать, что устойчивая модель экономического роста невозможна без устойчивого роста доходов населения. А чтобы росли доходы населения, должен расти спрос на труд, а рост спроса на труд связан с инвестиционной активностью — все очень просто», — отметил Орешкин.

Ранее Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1 до 0,1%.

Экономика
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 сен
    Прокурорам опять ЗП поднимут?
    Ответить
  • Анонимно 13 сен
    Свежо преданье,да верится с трудом.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Новости партнеров