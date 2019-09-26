В России может появиться налог с криптовалют

В банковском сообществе нашли способ легализовать криптовалюты. Для этого нужно в рамках существующих в мире правовых концепций юридически признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом.

«В австрийском законодательстве предполагается, что лицо, которое приобретает в результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, становясь первым легальным их собственником. Такой подход имеет вполне рациональный правовой смысл», — говорится в «Концепции оборота децентрализованных криптовалют», подготовленной Ассоциацией банков России.

В документе отмечается, что юридически цифровые деньги можно было бы причислить к «оккупации» или «кладу», уточняют «Изввестия».

«Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой», — цитирует документ издание.

В российской юридической практике такая норма может быть закреплена в рамках понятия «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например плоды, изделия и т. д.). Поскольку криптовалюта возникает в результате майнинга (то есть активности человека), ее можно будет считать вещью и облагать налогом как и бартерные сделки.

Обсуждение концепции запланировано на 8 октября на площадке АБР.

Ранее в России предложили лишить владельцев криптовалюты анонимности.