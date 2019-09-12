В России предложили лишить владельцев криптовалюты анонимности

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев виртуальных цифровых активов (криптовалюты).

В случае принятия концепции активы смогут использоваться в качестве взыскания в рамках исполнительного производства, банкротства или налогообложения, так как кредиторы получат возможность установить факт принадлежности цифрового имущества конкретному лицу, пишет ТАСС.

Факт принадлежности криптовалюты будет устанавливаться посредством вынесения судебного решения, после чего владелец активов должен будет передать пароли от электронных кошельков. Если он это не сделает, то ему будет грозить уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что в России юристы работают над системой налогообложения цифровых активов. В первую очередь они намерены приравнять криптовалюту к имуществу.