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Сегодня в ЖК «Салават купере» посадят аллею из 100 вишен и яблонь

05:11, 26.09.2019
Сегодня в ЖК «Салават купере» посадят аллею из 100 вишен и яблонь
Фото: Администрация Кировского и Московского районов

Сегодня на территории жилого комплекса «Салават купере» состоится посадка плодовых деревьев. Аллея из 100 вишен и яблонь появится во дворе дома №3 по ул. Н. Юсупова.

Принять участие в озеленении ЖК могут все желающие. Необходимый инвентарь будет выдан активистам на месте, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов Казани.

Напомним, летом на общественных слушаниях казанцы потребовали озеленить дворы рядом с Шамовским отелем.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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