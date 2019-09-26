Сегодня в ЖК «Салават купере» посадят аллею из 100 вишен и яблонь

Фото: Администрация Кировского и Московского районов

Сегодня на территории жилого комплекса «Салават купере» состоится посадка плодовых деревьев. Аллея из 100 вишен и яблонь появится во дворе дома №3 по ул. Н. Юсупова.

Принять участие в озеленении ЖК могут все желающие. Необходимый инвентарь будет выдан активистам на месте, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов Казани.

Напомним, летом на общественных слушаниях казанцы потребовали озеленить дворы рядом с Шамовским отелем.