На общественных слушаниях потребовали озеленить дворы рядом с Шамовским отелем

На общественных слушаниях по поводу застройки улицы Рощи Фрунзе, которые состоялись 22 июля, жители дома по улице Волкова потребовали озеленить территории своих дворов, поскольку экологическая ситуация там ухудшилась в связи с постройкой Шамовского отеля.

«Предлагаю по завершению строительства обязать ООО «Полистройкапитал» (застройщик отеля Kazan Palace by Tasigo) заняться плотным озеленением хвойными породами деревьев территории дворов (особенно по периметру, граничащему с объектами строительства) у домов 22 и 26 по ул. Волкова (16:50:011121:643) в связи с ухудшением экологической ситуации и увеличением уровня шума, исходящего от гостиничного комплекса Kazan Palace», — публикуется просьба одного из участников общественных обсуждений в сборнике документов мэрии.

«Строительство крупного строения в непосредственной близости многоквартирному дому по ул. Волкова, 22 и последующая эксплуатация в качестве гостиницы негативно скажется на экологической обстановке, повысит уровень шума, выбросов транспорта, что ущемляет права жителей на благоприятную окружающую среду», — высказывает свою точку зрения другой активист, который также предлагает заняться посадкой деревьев во дворах.

Все предложения участников обсуждения были приняты и будут вынесены на заседание Комиссии по землепользованию и застройке при руководителе исполнительного комитета Казани для подготовки рекомендаций.

Напомним, ранее Минниханов просил Путина пригласить президента Турции Эрдогана на открытие отеля в здании Шамовской больницы.