В Башкирии утверждены даты праздников Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2020 году
В Башкортостане определены дни официального празднования мусульманских праздников Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2020 году.
Постановлением правительства республики нерабочими праздничными днями объявлены 24 мая — Ураза-байрам и 31 июля — Курбан-байрам, сообщается на сайте правительства РБ.
Аналогичный Указ президента РТ еще не опубликован.
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