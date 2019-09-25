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В Башкирии утверждены даты праздников Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2020 году

23:54, 25.09.2019
В Башкирии утверждены даты праздников Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2020 году
Фото: ru.wikipedia.org/ Ильшат Салаватович

В Башкортостане определены дни официального празднования мусульманских праздников Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2020 году.

Постановлением правительства республики нерабочими праздничными днями объявлены 24 мая — Ураза-байрам и 31 июля — Курбан-байрам, сообщается на сайте правительства РБ.

Аналогичный Указ президента РТ еще не опубликован.

Ранее в ДУМ РТ рассказали, сколько баранов в Татарстане принесли в жертву на Курбан-байрам в 2019 году.

Общество БашкортостанТатарстан
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