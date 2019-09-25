Новости общества

11:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС Татарстана предупредило об образовании гололеда 26—28 сентября

13:18, 25.09.2019
МЧС Татарстана предупредило об образовании гололеда 26—28 сентября
Фото: torange.biz

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об интенсивности метеорологического явления ночью и утром 26, 27 и 28 сентября.

В указанное время на отдельных участках дорог Татарстана возможно образование гололедицы.

Ранее синоптики Гидрометцентра РТ объяснили причину холодов и снега в республике. Дело в том, что Татарстан находится в тыловой части циклона. В ближайшие дни республика будет находиться под его влиянием. Как прогнозируют синоптики, в республике по-прежнему могут выпадать осадки в виде дождя и мокрого снега.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров