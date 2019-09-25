МЧС Татарстана предупредило об образовании гололеда 26—28 сентября
ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об интенсивности метеорологического явления ночью и утром 26, 27 и 28 сентября.
В указанное время на отдельных участках дорог Татарстана возможно образование гололедицы.
Ранее синоптики Гидрометцентра РТ объяснили причину холодов и снега в республике. Дело в том, что Татарстан находится в тыловой части циклона. В ближайшие дни республика будет находиться под его влиянием. Как прогнозируют синоптики, в республике по-прежнему могут выпадать осадки в виде дождя и мокрого снега.Общество Татарстан
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