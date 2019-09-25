ТАСС: правительство РФ не сможет в 2020 году увеличить численность чиновников

Правительство России в 2020 году не сможет принимать решения, приводящие к увеличению численности федеральных государственных служащих.

Соответствующая норма прописана в проекте бюджета на ближайшие 3 года, отмечает ТАСС.

Исключение предоставляется для решений в отношении количества работников федеральных казенных учреждений, создаваемых правительством для поддержки экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя.

Напомним, в проекте бюджета России также заложили рост прожиточного минимума пенсионерам и маткапитала.

