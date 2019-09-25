В проекте бюджета России заложили рост прожиточного минимума пенсионерам и маткапитала

Сегодня Минфин России опубликовал проект бюджета страны на ближайшие 3 года. В проект заложили значения материнского капитала и прожиточного минимума пенсионеров больше, чем в 2019 году.

Размер маткапитала составит 466 617 тысяч рублей. О повышении суммы маткапитала сообщалось ранее.

Также Проект федерального бюджета на 2020 год в плановый период 2021 и 2022 годов предполагает увеличение прожиточного минимума пенсионера до 9,3 тыс. рублей. В 2019 году этот показатель составляет 8,8 тысячи рублей.

В целом доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн руб., в 2021 году — 21,2 трлн руб., в 2022 году — 22 трлн руб. Расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 трлн руб., 20,6 трлн руб. и 21,8 трлн руб.

