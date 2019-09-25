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Кубок России. «Рубин» проиграл «Химкам» с разгромным счетом

20:54, 25.09.2019
Кубок России. «Рубин» проиграл «Химкам» с разгромным счетом
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» в рамках Кубка России по футболу в гостях уступил «Химкам» — 0:3.

Уже на 7-й минуте матча казанцы получили в свои ворота пенальти, который успешно реализовал нападающий хозяев Корян. В самом начале второго тайма «Химки» удвоили свое преимущество, а в конце игры провели третий гол.

Таким образом, «Рубин» вылетел из Кубка России. «Химки» вышли в 1/8 финала, где встретятся с победителем матча «Чертаново» — «Оренбург».

СпортФутболОбщество Татарстан
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