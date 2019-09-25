Стало известно расположение создаваемых «точек роста» в Казани

Сегодня на пресс-конференции по поводу нового генплана Казани до 2035 года стало известно точное расположение так называемых «точек роста». То есть это территории, которые считают депрессивными.

В список вошли жилые районы «Ферма», «Салават купере», «Седьмое небо» и «Светлая долина», деловые центры «Вокзал ВСМ» и «Пассажирский порт», а также производственные кластеры «Авиастроительный» и «Оргсинтез», промзона «Самосырово», Иннополис, Свияжск и т. д.

О том, что в проекте нового генплана Казани до 2035 года предусмотрено 13 «точек роста», стало известно в начале сентября.