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Стало известно расположение создаваемых «точек роста» в Казани

18:28, 25.09.2019 1
Стало известно расположение создаваемых «точек роста» в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на пресс-конференции по поводу нового генплана Казани до 2035 года стало известно точное расположение так называемых «точек роста». То есть это территории, которые считают депрессивными.

В список вошли жилые районы «Ферма», «Салават купере», «Седьмое небо» и «Светлая долина», деловые центры «Вокзал ВСМ» и «Пассажирский порт», а также производственные кластеры «Авиастроительный» и «Оргсинтез», промзона «Самосырово», Иннополис, Свияжск и т. д.

О том, что в проекте нового генплана Казани до 2035 года предусмотрено 13 «точек роста», стало известно в начале сентября.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    а Иннополис входит в проектную часть Генплана архитекторов мерии Казани? Неужели - там же Гипронииавиапром работает
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