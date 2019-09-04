В новом генплане Казани появятся 13 «точек роста»

Фото: Ксения Жаркова

В проекте нового генплана Казани до 2035 года предусмотрено 13 «точек роста». Это депрессивные территории, а также бывшие промзоны, рассказала на пресс-конференции бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.



К примеру, возле пассажирского речного порта появится деловой центр с общественными пространствами. А на территории в районе улиц Аделя Кутуя, Гвардейская и проспекта Победы появится застройка с развитой инфраструктурой и озелененными пространствами.

Ранее сообщалось, что согласно проекту нового генплана Казани, к 2035 году в столице республики могут появиться 11 набережных и 600 скверов. Таким образом, планируется увеличить площадь озелененных территорий общего пользования Казани на 3 483,5 га, или на 40%, — до 12 тысяч гектаров. В настоящее время зеленые зоны занимают 8 500 га.