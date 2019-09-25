Уфа потратит на установку камер с распознаванием лиц 134 млн рублей

ГУП «Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан» установит на улицах и остановках Уфы 951 камеру видеонаблюдения. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документам, камеры с функцией распознавания лиц должны быть установлены до конца года в историческом центре города (на улицах Ленина и Революционной) и в микрорайоне Инорс, отличающемся высоким уровнем преступности.

Данные с камер будут обрабатываться и поступать на хранение в Республиканский центр обработки данных. Кроме того, на нескольких остановках появятся «тревожные кнопки».

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе установили шесть камер фото- и видеофиксации на дорогах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

