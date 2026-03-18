Telegram заблокировал более 114 тысяч групп и каналов за сутки

Уровень суточной блокировки превышен впервые с 10 марта, общее число заблокированных сообществ с начала года достигло 10 млн

Мессенджер Telegram 17 марта заблокировал 114 348 групп и каналов, превысив отметку в 100 тысяч за сутки впервые с 10 марта. Тогда было заблокировано 102 612 сообществ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику мессенджера.

С начала марта 2026 года Telegram заблокировал 1 547 231 группу и канал, из которых 9 439 сообществ были «связанными с терроризмом».

С начала года общее число заблокированных сообществ достигло 10 186 435, включая 41 619 сообществ, «связанных с терроризмом».

Ранее «Реальное время» писало, что блокировка Telegram в России вышла на завершающую стадию.

Ариана Ранцева