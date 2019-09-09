В Уфе установили шесть новых дорожных камер

В Уфе установили шесть камер фото- и видеофиксации на дорогах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Три камеры поставили на Затонском шоссе и еще три расположены на проспекте Октября (рядом с домами № 115, 131, 158), сообщает мэрия столицы Башкирии в соцсетях.

Кроме того, в городе запланированы работы на 38 объектах общей стоимостью более 2,2 млрд.руб. «На участках улично-дорожной сети предусмотрена не только укладка нового асфальтобетонного покрытия, но и устройство технических средств организации дорожного движения», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее сообщалось, что «Башинформсвязь» собирается закупить сразу 609 стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД на общую сумму в 839,5 млн рублей. Закупаемые камеры будут работать в 67 муниципальных образованиях Башкортостана. В Уфе появится лишь одна новая камера — на улице Войкова.

