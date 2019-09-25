Плата за отопление в Башкирии вырастет на 50%

С 1 октября в Башкирии изменится способ оплаты населением коммунальной услуги за отопление. Теперь жители будут платить за отопление по факту, то есть только за «теплые» восемь месяцев в году. Ранее граждане платили равномерно в течение всего года, по схеме «1/12».

При этом плата за отопление вырастет на 50%.

«Но зато летом платить за отопление не придется. Это касается как домов, оборудованных приборами учета, так и не оборудованных», — сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ Марат Шангареев (цитата по «Башинформу»).

Накануне днем глава Башкирии Радий Хабиров пообещал подать тепло по всей Башкирии. Вечером он отчитался, что тепло поступило «в подавляющее количество домов и соцучреждений».