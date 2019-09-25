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Плата за отопление в Башкирии вырастет на 50%

16:41, 25.09.2019 3
Плата за отопление в Башкирии вырастет на 50%
Фото: pixabay.com

С 1 октября в Башкирии изменится способ оплаты населением коммунальной услуги за отопление. Теперь жители будут платить за отопление по факту, то есть только за «теплые» восемь месяцев в году. Ранее граждане платили равномерно в течение всего года, по схеме «1/12».

При этом плата за отопление вырастет на 50%.

«Но зато летом платить за отопление не придется. Это касается как домов, оборудованных приборами учета, так и не оборудованных», — сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ Марат Шангареев (цитата по «Башинформу»).

Накануне днем глава Башкирии Радий Хабиров пообещал подать тепло по всей Башкирии. Вечером он отчитался, что тепло поступило «в подавляющее количество домов и соцучреждений».

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    семь месяцев, а не восемь
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  • Анонимно 25 сен
    Себестоимость энергоносителей в стране снизилась до минимума, а цены за тепло, электроэнергию растут. Зачем и почему??? ГЭС. АЭС, ТЭС, ветряки, солнечные батареи т.д..., а где снижение стоимости для народа???
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    Анонимно 25 сен
    Надо хотелки власти оплачивать холопам.
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