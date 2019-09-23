Хабиров пообещал до вечера включить отопление по всей Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что поставил подчиненным задачу подключить отопление по всей республике. Тепло в домах должно появиться до 20.00.

«Башлык» предложил писать ему в соцсетях, если где-либо в республике коммунальщики не исполнят указание к назначенному сроку.

«Поставил задачу сегодня до 20.00 подключить отопление по всей республике. Если где-то не подключили, писать сюда», — написал Хабиров.

Напомним, что накануне глава РБ отчитался о подготовке к отопительному сезону весьма необычно. Он опубликовал видео с улетающими на юг птицами.