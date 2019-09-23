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Хабиров пообещал до вечера включить отопление по всей Башкирии

11:33, 23.09.2019 8
Хабиров пообещал до вечера включить отопление по всей Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что поставил подчиненным задачу подключить отопление по всей республике. Тепло в домах должно появиться до 20.00.

«Башлык» предложил писать ему в соцсетях, если где-либо в республике коммунальщики не исполнят указание к назначенному сроку.

«Поставил задачу сегодня до 20.00 подключить отопление по всей республике. Если где-то не подключили, писать сюда», — написал Хабиров.

Напомним, что накануне глава РБ отчитался о подготовке к отопительному сезону весьма необычно. Он опубликовал видео с улетающими на юг птицами.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Конечно пора включать. Дома в кофтах ходим
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  • Анонимно 23 сен
    Сегодня утром звонила в 67 ЖЭУ диспетчер сказала,что сегодня дают тепло только садикам,школам,больницам. А про нас и речи нет,думается,что не ранее 10 октября -как и всегда!
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  • Анонимно 23 сен
    Город Стерлитамак проспект Ленина 24б отопления нет.
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  • Анонимно 23 сен
    Добрый вечер Уважаемый Радий Хабиров нам до сих пор не дали отопления . У нас очень холодно . А Управляющая компания со старшей по дому отнекивается ,а сейчас вообще трубки бросают . Наша ЖЭУ 38 не славится как порядочная компания . Мы и не удивлены . По Степана Халтурина 49/1 нет отопления. И очень холодно.
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  • Анонимно 23 сен
    г. УФА ул. Комсомольская 163\3 Отопления НЕТ.
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  • Анонимно 23 сен
    ДАВЛЕКАНОВО, нет отопления.
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  • Анонимно 23 сен
    черниковка,жэу -45,двухэтажки,время 22-15,дома холод!
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  • Анонимно 23 сен
    А у нас до сих пор нет тепла. Время 2300 набережная р.уфы.Дети мерзнут.
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