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Хабиров отчитался о поступлении тепла в «подавляющее большинство» домов

20:06, 23.09.2019
Хабиров отчитался о поступлении тепла в «подавляющее большинство» домов
Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня днем глава Башкирии Радий Хабиров пообещал подать тепло по всей Башкирии. Вечером он отчитался, что тепло поступило «в подавляющее количество домов и соцучреждений».

— Где-то уже сейчас, где-то чуть позже отопление появится — добавил он в посте на своей странице в соцсетях.

Напомним, днем он также призывал жителей республики писать ему в комментариях, если кому-то еще не подключили тепло. Его пост в сети «ВКонтакте» набрал свыше 5,8 тысячи комментариев. Комментарии об отсутствии тепла продолжили появляться от пользователей из разных городов республики и после 20:00 по местному времени.

Напомним, что в районах Башкирии на борьбу со снегом сегодня выехали бульдозеры.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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