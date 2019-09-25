Роскомнадзору расширили полномочия в рамках закона о защите Рунета
Правительство РФ расширило полномочия Роскомнадзора в соответствии с законом о «суверенном Рунете». Это следует из постановления, опубликованном на сайте правовой информации.
Так, полномочия ведомства дополнены функциями по централизованному управлению сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз ее устойчивости, безопасности и целостности на территории РФ.
Также Роскомнадзор безвозмездно начнет предоставлять операторам связи технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и сети связи общего пользования.
Кроме того, в задачи министерства теперь входит мониторинг функционирования интернета и сети связи общего пользования для выявления угроз.
Роскомнадзор также будет определять порядок, сроки и состав предоставляемой операторами информации о взаимодействии сетей связи; о линиях связи, пересекающих границу РФ; правила маршрутизации трафика в случае осуществления централизованного управления сетью.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование для изолирования российского сегмента интернета от остального мира.
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