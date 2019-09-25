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В Госсовете Татарстана образовали депутатскую группу «Милосердие»

16:08, 25.09.2019
В Госсовете Татарстана образовали депутатскую группу «Милосердие»
Фото: gossov.tatarstan.ru

В составе Государственного совета Татарстана шестого созыва образовали депутатскую группу «Мәрхәмәт — Милосердие». Председателем объединения женщин–депутатов переизбрали зампредседателя Госсовета Татьяну Ларионову.

Заместителем руководителя стала Людмила Рыбакова. Всего в состав группы вошли 16 депутатов.

Ключевой задачей группы является решение вопросов социальной сферы, образования, здравоохранения, государственной поддержки семей, сохранения семейных и нравственных ценностей.

Ранее в Госсовете Татарстана образовали депутатскую группу ТНВ.

ОбществоВласть Татарстан
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