В Госсовете Татарстана образовали депутатскую группу «Милосердие»
В составе Государственного совета Татарстана шестого созыва образовали депутатскую группу «Мәрхәмәт — Милосердие». Председателем объединения женщин–депутатов переизбрали зампредседателя Госсовета Татьяну Ларионову.
Заместителем руководителя стала Людмила Рыбакова. Всего в состав группы вошли 16 депутатов.
Ключевой задачей группы является решение вопросов социальной сферы, образования, здравоохранения, государственной поддержки семей, сохранения семейных и нравственных ценностей.
Ранее в Госсовете Татарстана образовали депутатскую группу ТНВ.ОбществоВласть Татарстан
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