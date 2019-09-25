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В Госсовете Татарстана образовали депутатскую группу ТНВ

15:40, 25.09.2019
В Госсовете Татарстана образовали депутатскую группу ТНВ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В составе Государственного Совета шестого созыва образовали депутатскую группу «Татарстан — новый век». Ее руководителем стал Артур Абдульзянов.

В состав группы также вошли Леонид Барышев, Фарид Минигулов, Ренат Мистахов, Рустам Мухамадеев, Николай Рыбушкин, Ильдар Шамилов и Шамил Ягудин. Они будут активно участвовать в обсуждении политических, экономических, социально-культурных вопросов.

Абдульзянов отметил, что депутатская группа ТНВ готова сотрудничать не только с «Единой Россией», но и с другими политическими партиями.

ОбществоВласть Татарстан
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