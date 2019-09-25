Артем Галимов: «Номер Морозова — большая ответственность, но я стараюсь»

Фото: Роман Кокшаров

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов рассказал о том, как выбирал себе игровой номер на сезон-2019/20. Хоккеист выступает под 95-м номером, который в свое время носил легендарный для казанцев экс-капитан команды Алексей Морозов.

— У многих болельщиков «Ак Барса» наверняка возникло чувство приятной ностальгии, когда они увидели игрока, который забивает под 95-м номером…

— Да, понимаю, на что вы намекаете. Выступать под номером Алексея Морозова — это ответственность. Но я стараюсь играть в свой хоккей и доказывать, что по праву нахожусь здесь и сейчас.

— Есть ли в команде какие-то разговоры тему номера?

— Шутки, но только положительного толка, жесткого стеба нет.

— Когда вы брали номер легенды клуба, не было колебаний? Никто не говорил в «Ак Барсе», что этого лучше не делать, если хотите избежать пристального внимания?

— На тот момент я еще играл в МХЛ, а в КХЛ Максим Лазарев взял 23-й номер, под которым я раньше выступал. Надо было выбрать новый. Красивых больше не осталось, и я выбрал 95-й. И только потом уже вспомнил, что под ним играл Морозов. Начал переживать по этому поводу. Но после того, как узнал, что он не выведен из обращения, успокоился. Провел под ним хороший сезон и решил оставить, — сказал Галимов.

Отметим, что ранее Галимов был признан лучшим молодым игроком прошедшей игровой недели в КХЛ.