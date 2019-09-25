Илона Маска пригласили на кубанский бизнес-форум при помощи билборда с популярным российским мемом

Основателя компании Space X и Tesla Илона Маска пригласили на бизнес-форум «Дело за малым» в Краснодаре при помощи билборда с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Он появился возле офиса Space X в городе Хоторн.

Мероприятие пройдет в октябре, организаторами является администрация Краснодарского края.

QR-код, размещенный на билборде, ведет на сайт, который посвящен приглашению Маска на мероприятие. Там даже сняли клип на эту тему.

В видео российские предприниматели поют песню на английском на мотив композиции «Крылатые качели». Они приглашают американского предпринимателя на форум «Дело за малым» и обещают, что его встретят «как бога».

Кто разместил билборды — пока неизвестно, сообщает «Юга.ру».

Ранее Илон Маск подшутил над королевой Великобритании Елизаветой II, сравнив ее с телепузиками.