Илон Маск сравнил королеву Великобритании с телепузиками
Основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter подшутил над королевой Великобритании Елизаветой II.
Сначала он опубликовал кадр из мультсериала «Телепузики», а затем коллаж из фотографий королевы в нарядах тех цветов, которые носят персонажи шоу.
Queen ???? pic.twitter.com/InE4OIu9kL— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2019
Ранее Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
Бизнесмен ответил на вопрос пользователя из России, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций. «Где инопланетяне?» — отметил Маск.
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