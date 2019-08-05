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Илон Маск сравнил королеву Великобритании с телепузиками

22:54, 05.08.2019
Илон Маск сравнил королеву Великобритании с телепузиками
Фото: flickr.com

Основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter подшутил над королевой Великобритании Елизаветой II.

Сначала он опубликовал кадр из мультсериала «Телепузики», а затем коллаж из фотографий королевы в нарядах тех цветов, которые носят персонажи шоу.

Ранее Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.

Бизнесмен ответил на вопрос пользователя из России, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций. «Где инопланетяне?» — отметил Маск.

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