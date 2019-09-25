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Татарстан увеличил стоимость патента на работу для гастарбайтеров

14:41, 25.09.2019
Татарстан увеличил стоимость патента на работу для гастарбайтеров
Фото: pixabay.com

Депутаты Государственного совета Татарстана увеличили стоимость патента, дающего иностранным гражданам право на работу.

В 2020 году патент будет стоить 3994,5 рубля против 3847,4 рубля в 2019 году. То есть стоимость увеличилась на 3,8%.

Региональный коэффициент для исчисления подоходного налога на 2020 год составит 1,9 против 1,83 в этом году.

Ранее двух жительниц Казани осудили за фиктивное трудоустройство 675 иностранцев.

Общество Татарстан
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