Минниханов назвал отдельной задачей поддержку национальных языков

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает особой задачей властей республики сохранение родных языков. Он отметил, что одной из мер в этом направлении стало создание полилингвальных образовательных комплексов.

«Серьезной задачей стоит создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для поддержки родных языков народов и государственных языков РТ», — заявил Минниханов на послании Госсовету РТ.

За идею полилингвальных комплексов президент Татарстана поблагодарил Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.