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Минниханов назвал отдельной задачей поддержку национальных языков

11:18, 25.09.2019 1
Минниханов назвал отдельной задачей поддержку национальных языков

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает особой задачей властей республики сохранение родных языков. Он отметил, что одной из мер в этом направлении стало создание полилингвальных образовательных комплексов.

«Серьезной задачей стоит создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для поддержки родных языков народов и государственных языков РТ», — заявил Минниханов на послании Госсовету РТ.

За идею полилингвальных комплексов президент Татарстана поблагодарил Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    имтиханнарны татар теленда бирерга кирак. урымюс теленнан кала башка даресларне татар теленда укырга кирак. урыс теле даресларен 9 сагатьтан 5 сагать ка калдырырга атнасына.
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