Минниханов рассказал о промышленности и бизнесе в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о состоянии бизнеса и промышленности в республике. Он отметил, что на сегодня в РТ действуют две особые экономические зоны (ОЭЗ).

Еще одна зона готовится к запуску, добавил президент РТ во время послания Госсовету республики.

Также работают пять территорий опережающего развития (ТОСЭР) и 90 промплощадок.

Власти республики активно работают над снижением административного давления на бизнес. В качестве примера Минниханов привел запущенный портал «Проверенный бизнес», разъясняющий предпринимателям, как взаимодействовать с контрольными органами.

